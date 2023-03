Udinese-Milan, Ibrahimovic nella storia: diventa il marcatore più anziano della Serie A (Di sabato 18 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic nella storia della Serie A. Col rigore trasformato nei minuti di recupero di Udinese-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, è diventato il giocatore più anziano ad aver segnato nel massimo campionato italiano con i suoi 41 anni, 5 mesi e 15 giorni. Battuto il record di Alessandro Costacurta, che nel 2007 segnò proprio all’Udinese e sempre su rigore alla veneranda età di 41 anni e 25 giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) ZlatanA. Col rigore trasformato nei minuti di recupero di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato diA 2022/2023, èto il giocatore piùad aver segnato nel massimo campionato italiano con i suoi 41 anni, 5 mesi e 15 giorni. Battuto il record di Alessandro Costacurta, che nel 2007 segnò proprio all’e sempre su rigore alla veneranda età di 41 anni e 25 giorni. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - Gazzetta_it : #Ibra è pronto per l'Udinese. E punta l'ennesimo record #Milan - PianetaMilan : .@acmilan, @Ibra_official è il marcatore più anziano della storia in @SerieA - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - gius1234_ : @saIva___ non è da gennaio, è dal primo minuto di Milan Udinese di agosto -

Udinese, Sottil espulso: salterà il Bologna Andrea Sottil espulso nel finale di primo tempo in Udinese - Milan: il tecnico salterà il Bologna dopo il rosso per proteste Andrea Sottil è stato espulso nel finale del primo tempo di Udinese - Milan. Il tecnico dei friulani ha preso il cartellino ... Diretta Udinese - Milan 2 - 1: segui la partita LIVE UDINE - L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l' Udinese ospitare il Milan. I friulani di Sottil sono tornati a vincere dopo due mesi, passando in casa dell'Empoli e scenderanno in campo galvanizzati contro i rossoneri, avendo la salvezza già in ... Udinese - Milan, la moviola live Commenta per primo Di seguito, gli episodi discussi di Udinese - Milan, anticipo della 27esima giornata di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DOVERI CECCONI - BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI GLI EPISODI 47': espulso Sottil per proteste ... Andrea Sottil espulso nel finale di primo tempo in: il tecnico salterà il Bologna dopo il rosso per proteste Andrea Sottil è stato espulso nel finale del primo tempo di. Il tecnico dei friulani ha preso il cartellino ...UDINE - L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l'ospitare il. I friulani di Sottil sono tornati a vincere dopo due mesi, passando in casa dell'Empoli e scenderanno in campo galvanizzati contro i rossoneri, avendo la salvezza già in ...Commenta per primo Di seguito, gli episodi discussi di, anticipo della 27esima giornata di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DOVERI CECCONI - BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI GLI EPISODI 47': espulso Sottil per proteste ... Diretta Udinese-Milan 2-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport Udinese-Milan dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Milan cerca punti per la Champions sul campo dell'Udinese nel 27° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming. LIVE MN - Udinese-Milan (2-1) - Fine primo tempo Al gol di Pereyra, dopo un inizio da horror del Milan, risponde Ibrahimovic su rigore. All'ultimo secondo Beto riporta in vantaggio i suoi su dormita di Thiaw. Brutto primo tempo dei rossoneri. 17' ... Il Milan cerca punti per la Champions sul campo dell'Udinese nel 27° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming.Al gol di Pereyra, dopo un inizio da horror del Milan, risponde Ibrahimovic su rigore. All'ultimo secondo Beto riporta in vantaggio i suoi su dormita di Thiaw. Brutto primo tempo dei rossoneri. 17' ...