Morte Ernesto Mazzoni, i messaggi di cordoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto messaggi di cordoglio per la Morte di Ernesto Mazzoni, per anni esponente della Democrazia Cristiana e sindaco di Benevento. Carlo Iannace, ex consigliere regionale e Primario della Breast Unit di senologia dell'ospedale 'Moscati' di Avellino scrive: "E' con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa di Ernesto Mazzoni. L'avvocato Mazzoni, già sindaco della città di Benevento, è stato tra i principali esponenti della Democrazia Cristiana del Sannio. Mancherà a noi tutti che lo abbiamo conosciuto come uomo di grande intelligenza e politico che ha sempre agito con lealtà. Alla famiglia voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze, in modo particolare alla figlia Erminia".

