Anziano al pronto soccorso con un’ischemia | ma non c’è posto | trovato morto nel parcheggio

Per diverse ore nessuno si era accorto della sua assenza. Un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita all'esterno dell'ospedale "Santissima Trinità" di Sora, dove era stato portato il giorno prima per un'ischemia. L'Anziano era ancora in attesa di un posto letto quando è uscito dal pronto soccorso, nella giornata di martedì. È stato ritrovato in serata da un passante, che ha fatto la tragica scoperta mentre andava a recuperare la macchina. Il corpo era a terra, sotto a un albero, a poca distanza dagli stessi uffici amministrativi dove aveva lavorato prima della pensione. A riporta la notizia è Il Messaggero, secondo cui i familiari hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Dovranno accertare come l'uomo abbia potuto lasciare la barella e uscire dall'ospedale ...

