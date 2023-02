Bassam Abou Diab | «La mia danza come un respiro per sopravvivere alla violenza»

... appuntamento il 3 febbraio con la prima romana di Pina My Love di e conDiab , artista libanese che riporta la sua personale storia di prigionia e dolore nel tentativo di riflettere ...Da Beirut a Roma con un corpo danzante fra prigionia e guerra, in due differenti performance che veicolano un potente messaggio: è il lavoro diDiab, il primo dei coreografi dell'area mediorientale in programma a 'Diafanie. Materia e Luce', la stagione danza 2023 realizzata dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita - ...

'La mia danza è un movimento politico. Il modo in cui affronto un sistema autoritario è danzando', afferma l'artista di Beirut, in scena con due spettacoli il 3 e 4 febbraio al Teatro Biblioteca Quart ...ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza presenta Focus on BASSAM ABOU DIAB 3 febbraio h21| Teatro Biblioteca Quarticciolo PINA MY ...