Steven Tyler | il cantante degli Aerosmith accusato di violenza sessuale | ' Relazione di tre anni con una minorenne'

la Repubblica

, il cantante frontman degli Aerosmith , è stato accusato di abusi sessuali su una minorenne . I fatti risalirebbero agli anni '70, quando l'artista oggi 74enne aveva 26 anni e la ...AGI - Guai in vista per, il celebre cantante degli Aerosmith . Una donna ha dichiarato che ha avuto una relazione sessuale con lui quando era adolescente e lo ha citato in giudizio per aggressione sessuale e ... Steven Tyler degli Aerosmith accusato di violenza sessuale Steven Tyler, il cantante frontman degli Aerosmith, è stato accusato di abusi sessuali su una minorenne. I fatti risalirebbero agli anni '70, ...Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith, è finito sotto inchiesta per molestie sessuali. A presentare l'azione legale è stata Julia Holcomb, secondo cui le molestie sarebbero avvenute negli anni 70, ...