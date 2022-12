Miglior parcheggio selvaggio a Pomezia e Ardea | ecco i “vincitori” FOTO

(Di sabato 31 dicembre 2022) Come promesso sveliamo nella giornata di oggi, sabato 21 dicembre 2022, il vincitore del nostro contest sul “” immortalato tra. Dieci i candidati, più due new entry da voi segnalate dopo la pubblicazione del nostro articolo, che è stato possibile votare attraverso i nostri canali ufficiali (mail, WhatsApp, Facebook e Instagram). Ebbene adesso, ad una manciata di ore dal nuovo anno, è tempo di svelare il vincitore. Monopattino: ‘parcheggiato’ sulla Pontina da 3 giorni, nessuno lo rimuove Vittoria a pari merito Alla fine è stato un testa a testa che ha visto ricevere lo stesso numero di preferenze per due: la numero 1 e la numero 8. Nel primo caso avevamo un’auto in spiaggia a Torvaianica in quella che potrebbe ...

AlVolante

Anche ilper le automobili subirà notevoli limitazioni nella disponibilità dei posti e ... Nello stesso anno gli fu conferita la medaglia Eberhard - Wächter come"Esordiente della ...Lo ha annunciato il gruppo Facebook Arcan: l'intervento consentirà uncollegamento in ... invece, si prevede la realizzazione di undi interscambio nell'area dell'ex Cernicchiara e ... Le migliori app per il parcheggio (per pagarlo e trovarlo) Annuncio vendita BMW X4 xDrive20d Msport usata del 2020 a Pozzuoli, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Così come per tutto il periodo di festività invernali, anche per Capodanno 2023 i mezzi pubblici sono stati potenziati: le metro chiudono alle 2 ...