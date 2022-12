Morto Giovanni Pezzoli | il batterista e co-fondatore degli Stadio aveva 70 anni

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Addio a. Ilbolognese70. Nel 1981, assieme ai compagni ed amici Gaetano Curreri, Marco N, Ricky Portera e Fabio Liberatori,fondato la band. Dal 1977, Curreri&co. incisero parecchi album e accompagnarono come singoli musicisti diverse apparizioni live di Lucio Dalla. “Alle 21.00 di questa sera purtroppoci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao”, hanno scritto i suoi compagni di musica dal loro profilo Instagram. ...

Commenta per primo Lutto nella musica italiana. Èa 70 anniPezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio. A darne notizia è la stessa band di Gaetano Curreri sui profili social con questo messaggio. 'Alle 21.00 di questa sera ...Pezzoli era nato a Bologna ed aveva fondato la band degli Stadio nel 1981, insieme a Gaetano Curreri . Pezzoli era stato ricoverato lo scorso giugno per accertamenti aveva fatto preoccupare ... Morto Giovanni Pezzoli, batterista e fondatore degli Stadio Pezzoli firma molte musiche dei brani degli Stadio tra cui subito nel 1982 il pezzo Grande figlio di puttana, tutto uno stop and go di ritmo alla batteria che Dalla canterà assieme a Curreri nel mitol ...