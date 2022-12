QUOTIDIANO NAZIONALE

Meloni detta la linea: 'Bastano tamponi e mascherine, avanti con i vaccini ad anziani e fragili'. Roma torna a chiedere una stretta alla Ue per fermare il rischio di nuove varianti. Altolà ......a navigare a vista quando sarebbe bastato procedere all'approvazionenostro disegno di legge che prevedeva l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile. Pretendiamo di sapere qual è ladi ... La strategia del governo Mai più lockdown anti virus Test a chi arriva dalla Cina: ma l’Europa non ci segue Meloni detta la linea: "Bastano tamponi e mascherine, avanti con i vaccini ad anziani e fragili". Roma torna a chiedere una stretta alla Ue per fermare il rischio di nuove varianti. Altolà dell’Oms ...e liberi professionisti innanzitutto. Ma anche, sia pure a distanza, lavoratori dipendenti con retribuzioni non elevate. E poi pensionati al minimo. E famiglie numerose. E’ questo il podio allargato d ...