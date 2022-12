La ricetta tradizionale del torrone per Capodanno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilè un dolce tipico della tradizione natalizia. Vi sono molteplici diversi tipi di, croccante o morbido, alle nocciole o al cioccolato, ma la sua presenza durante le feste deve essere una costante fissa. Come preparare ilin casaIlpuò essere cucinato in mille modi a seconda della. Al suo interno può contenere diverse varietà di ingredienti tra cui mandorle, nocciole, arachidi, pistacchi, frutta secca.Ilfatto in casa può essere un’ottima alternativa a quello acquistato. Lanon è così difficile da realizzare.Gli ingredienti da utilizzare per realizzare ilfatto in casa sono davvero pochi: nocciole, zucchero, miele, albume, acqua ...