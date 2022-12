Luciano Moggi e la Juventus alla riscossa Tutti colpevoli | nessun colpevole ?

Open

... questo pomeriggio l'ex dirigente bianconeroè stato ospite in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play.©LaPresseAll'ex Juve è stato chiesto innanzitutto un ...Infine, due giorni fa, la chiacchierata assemblea degli azionisti con le parole al vetriolo di, ex direttore generale bianconero, che è tornato nuovamente sull'annosa questione '... Assemblea Juve, rispunta Luciano Moggi. Difende Agnelli e gli regala una chiavetta con i file di Calciopoli La prima è sul bilancio della Juventus, perché si leggono tante cose ma non mi sembrano cosi catastrofiche. In una società che non si è mai difesa ed è diventato un giocattolo di molti, soprattutto de ...Calciopoli si è creata per via di un motivo ben preciso. I tifosi sono rimasti presumibilmente spiazzati davanti a questa rivelazione.