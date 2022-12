Luciano Punzo ha tentato di ritornare con Manuela Carriero | cosa non funziona

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Probabilmente il pubblico del programma tv non è riuscito ad apprezzarlo abbastanza visto che è stato eliminato non molti giorni dopo il suo ingresso.ha rilasciato di recente un’intervista per il settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini. Qui non solo ha parlato della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ma ha fatto pure delle rivelazioni inedite su quanto accaduto con la sua ex fidanzata. E vi anticipiamo subito che i due ci hanno riprovato a stare insieme proprio poco fa… GF Vip 7,e la sua breve esperienza nella casa più spiata d’Italiaha raccontato che molti dei suoi colleghi del reality hanno cambiato opinione su ...

Fanpage.it

è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip . Ospite nel programma radiofonico Non succederà più, in onda su RadioRadio, l'ex concorrente della settima ...Intanto l'ex gieffinoa Casa Pipol ha dichiarato che il suo preferito è il 20enne: George Ciupilan spiazzato dalla sua ex: 'Sono nel pallone, non me l'aspettavo' Intanto il giovane ... Luciano Punzo: Non amo più Manuela Carriero, non voglio una ... Gf Vip 7, Luciano Punzo svela: “Io e Manuela Carriero abbiamo ritentato di stare insieme ma…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.L'ex gieffino Luciano Punzo rivela il suo pensiero sul rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Gf Vip.