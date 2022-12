«Covid | vaccinazione dai 6 mesi ai 4 anni»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’indicazione.Come segnalato dal Ministero della Salute, Regione Lombardia estende l’utilizzo del vaccino antiper i soggetti della fascia di età 6-4compresi, in via prioritaria per coloro che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-CoV-2.

Giornale di Brescia

Non essendoci più ihotel, gli asintomatici o con pochi sintomi dovranno isolarsi ... Si possono inventare tutte le motivazioni che si vogliono, ma questo è dovuto allamassiva che si ...L'adesione al richiamo contro ile allaantinfluenzale e' ancora bassa - aggiunge Migliore - . Uno sforzo deve essere fatto dai medici di famiglia per far si' che chi ne ha bisogno ... Sono passati due anni dalla prima vaccinazione anti-Covid Saranno disponibili da domani i risultati dei sequenziamenti effettuati sui tamponi eseguiti sui passeggeri provenienti dalla Cina e atterrati all'aeroporto di Malpensa. Lo ha annunciato l'assessore a ...Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "Esprimo il mio apprezzamento per la decisione del ministro Orazio Schillaci di disporre l obbligo di tampone Covid-19 per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. Ora.