Terna arbitrale tutta al femminile | buona la prima | “La Serie B è protagonista di una crescita culturale”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Caputi, Di Monte, Trasciatti. Non è l’appello scolastico ma la, per lavoltaal, che ieri, lunedì 26 dicembre, ha diretto Frosinone-na, match valido per 19a giornata del campionato diB. LaalDopo la designazione la Lega diB espressela propria soddisfazione: “Come ancora una volta laBKT èdi unadel nostro calcio. La gara dello Stirpe è fra l’altro una partita di cartello dell’ultima giornata di andata, prevista all’interno del boxing day quando la...

La prima volta di una direzione di gara completamente in rosa della storia del nostro calcio va in archivio con una prestazione positiva C'era grande attesa e curiosità per vedere all'opera per la pri ...FROSINONE - La partita è stata corretta non ci sono state interruzioni da Var. Così la direzione arbitrale di Maria Sole Ferrieri Caputi in Frosinone-Ternana coadiuvata dalle ...