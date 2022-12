Almeno 48 morti in tempesta artica in Usa | 27 in stato New York

Agenzia ANSA

Si aggrava il bilancio delle vittime della tempesta artica che si è abbattuta sugli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dai media americani, i morti sono almeno 48, di cui 27 nello stato di New York. Quattro vittime canadesi si sono aggiunte al bilancio quando un pullman si è rovesciato dopo uno sbandamento sulla strada ghiacciata. Oltre tremila i voli cancellati. Le società elettriche di molti Stati hanno fatto appello a risparmiare energia.