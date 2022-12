Ultime Notizie – Milano | evasione da carcere minorile Beccaria | 7 detenuti fuggono

(Di domenica 25 dicembre 2022) “Settesono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni ‘Cesare’ di”. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UilPa Polizia Penitenziaria. “I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, per ora senza esito. Ricordiamo, peraltro, che negli istituti minorili (ma non a), per ragioni connesse anche al sovraffollamento penitenziario nelle carceri, l’età dei ristretti può arrivare fino 25 anni”, aggiunge. “Da qualche tempo, molte delle problematiche che investono le carceri si ritrovano anche negli istituti penali per ...

Corriere Milano

Una fuga da film, non spettacolare come in Prison Break o in Fuga da Alcatraz , ma certamente qualcosa di grave: sette giovani detenuti si sono aperti un varco nella recinzione del 'Beccaria' di Milano, maxi evasione dal carcere minorile Beccaria: in sette scappano dal muro di cinta. Gli inquirenti: «Fuga pianificata»