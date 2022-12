Afghanistan | talebani vietano di assumere donne | tre Ong sospendono le operazioni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE hanno sospeso le loroin. E’ la reazione delle tre organizzazioni non governative al divieto imposto daidinelle Ong. Un divieto giustificato, è stato detto dai leader afghani, da “gravi lamentele sull’abbigliamento”. “In attesa che questo annuncio venga chiarito, sospendiamo i nostri programmi, chiedendo che uomini epossano ugualmente proseguire nel salvare vite umane in”, hanno affermato le tre organizzazioni. Le tre Ong hanno fatto sapere che senza il loro staff femminile non possono raggiungere efficacemente bambini,e uomini in condizioni di disperato bisogno. Le 3 Ong forniscono servizi di assistenza sanitaria, istruzione, ...

Le Nazioni Unite hanno condannato la decisione deiche vieta alle donne di lavorare per organizzazioni non governative (Ong) perché viola i diritti fondamentali. Ial governo hanno giustificato la decisione affermando che il personale femminile delle Ong aveva infranto i codici di abbigliamento non indossando l'hijab. Il decreto arriva pochi giorni dopo ...Tre ONG straniere hanno annunciato oggi che stanno sospendendo le loro attivit ina seguito del divieto deialle organizzazioni non governative che lavorano con le donne. In attesa che questo annuncio venga chiarito, sospendiamo i nostri programmi, chiedendo ... Afghanistan: Save the Children e 2 ong chiudono attività - Mondo Save the Children, Norwegian Refugee Council e CARE hanno sospeso le loro operazioni in Afghanistan. E’ la reazione delle tre organizzazioni non governative al divieto imposto dai talebani di assumere ...Dopo l'annuncio dei talebani di ieri che vieta di assumere donne alle Ong in Afghanistan, arrivano le reazioni e si fermano le attività.