Tennis | Lorenzo Musetti | “A fine 2023 spero di essere il n 1 d’Italia Ora so di potermela giocare ovunque”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Prosegue l’ascesa nelche conta di, reduce da un 2022 molto positivo chiuso al n.23 del ranking mondiale. Il talento di Carrara, soprattutto, ha conquistato i primi due titoli ATP della carriera imponendosi sulla terra rossa di Amburgo e sul cemento indoor di Napoli, raggiungendo inoltre i quarti di finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. “Ho chiuso una stagione fantastica, in cui ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato e forse sono andato anche oltre. Ovviamente il traguardo è di fare ancora meglio, dicono di me che sono la terza punta delitaliano,neldi diventare la prima. Significherebbe aver ottenuto risultati straordinari, perché Sinner e Berrettini sono due top10 e presto ci ritorneranno. Tra noi non c’è rivalità, ma ...

Tag24

Inizia la nuova stagione tennistica conMusetti partito questa mattina per l'Australia. L'obiettivo principale quest'anno sarà fare ... "Dicono di me che sono la terza punta delitaliano, ......tutti gli obbiettivi che mi ero preposto andando anche oltre' La scalata al ranking di... Ovviamente il traguardo è di fare ancora meglio, dicono di me che sono la terza punta del... Tennis, Lorenzo Musetti: "Voglio fare meglio nel 2023" • TAG24 Il tennista toscano alla Gazzetta dello Sport: “Chiudo un anno fantastico, ho raggiunto tutti gli obbiettivi che mi ero preposto andando anche oltre” La scalata al ranking di Lorenzo Musetti – nelle p ...Il 2022 di Lorenzo Musetti è terminato con la semifinale raggiunta dall’Italia in Coppa Davis. Il talento di Carrara ha preso parte alle Next Gen ATP Finals di Milano e alla più famosa competizione a ...