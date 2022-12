Il pagellone di Sacchi | Milan 7 | impari da Giroud Ma la vera sorpresa può essere la Juve

La Gazzetta dello Sport

A 11 giorni dalla ripartenza del campionato, dopo le vacanze, le fatiche del Mondiale in Qatar e le amichevoli prenatalizie, Arrigodà i voti alle big della Serie A. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato ...Focus anche sulla Juventus con ildi Arrigo, mentre la spinta in più per Allegri può arrivare da Angel Di Maria, l'arma in più dopo i Mondiali con l'Argentina. In spalla il 'voto' di ... Serie A, le pagelle di Sacchi: i voti a Milan, Inter, Juve, Napoli... Arrigo Sacchi, allenatore che ha scritto la storia del calcio sulla panchina del Milan e della Nazionale, ha stilato il suo pagellone ...Sacchi: «Juve unico club italiano che lavora sui giovani. Può essere la rivelazione». Le dichiarazioni dell’ex tecnico sui bianconeri Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport, assegnando un ...