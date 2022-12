Sam Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime ore, alcune importanti testate americane avevano riportato la notizia di un probabile rilascio sudi Sam. A confermarlo è “Fortune”, che specifica che la famiglia del fondatore di FTX ha sborsato una cifra che si aggira intorno ai 250 milioni di dollari. Il prigioniero potrà fare ritorno in California, residenza dei suoi familiari, dove sarà posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. A differenza di Caroline Ellison, non potrà quindi spostarsi, nemmeno entro i confini degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Post

Ascolta qui download Un paio di settimane fa- Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas per il crac FTX. Ieri è stato estradato negli USA. Una volta negli USA un giudice ha deciso che poteva uscire dalla prigione pagando ......le condizioni da rispettare 22 Visualizzazioni totali 20 Condivisioni totali Notizie Crypto Twitter ha manifestato il suo disappunto per la cauzione da 250 milioni di dollari concessa a- ... Sam Bankman-Fried è stato estradato dalle Bahamas ed è arrivato negli Stati Uniti Sam Bankman-Fried aveva dichiarato che, dopo il collasso di FTX, gli erano rimasti soltanto 100.000$: ora è uscito di prigione con una cauzione di 250 milioni ...Il trentenne bancarottiere ,noto come Sbf , dovrà rimanere sotto stretta sorveglianza dei genitori in California, con braccialetto elettronico e senza passaporto. Dovrà rispondere anche di frode e ric ...