le pazienti stordite dai farmaci mentre erano distese sui lettini dell' ospedale di Cittadella , in provincia di Padova ; per l'di 39 anni sono scattate le manette, accusato di ...le pazienti in ospedale, viene arrestato e finisce in carcere . Deve rispondere del reato di violenza sessuale aggravata e plurima unprofessionale di 39 anni che prestava ... Infermiere palpeggiava le pazienti sedate dai farmaci: arrestato per violenza sessuale aggravata Palpeggiava le pazienti stordite dai farmaci mentre erano distese sui lettini dell'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova; per l'infermiere di 39 anni sono scattate le ...