Infortunio Pogba | il centrocampista è tornato in campo | le sue condizioni

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Paulad allenarsi incon il pallone e l’obiettivo del francese è essere convocato col Monza Paulad allenarsi incon il pallone e l’obiettivo del francese è essere convocato col Monza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese ha un obiettivo per il ritorno ine sarebbe quello della sfida contro i brianzoli. In Coppa Italia il 19 gennaio o in campionato il 29, ancora c’è da capire le tempistiche precise. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ribadita l'intoccabilità di Rabiot (almeno fino a fine stagione) e programmato per gli ultimi giorni di gennaio l'esordio di(che non è reduce da un Mondiale, ma da un lunghissimo), ...... Paule Dusan Vlahovic sono i calciatori che stanno tenendo maggiormente in ansia tifosi e ... tris su Kaio Jorge L'ex Santos ha voglia di lasciarsi alle spalle il bruttoe di dare un ... Juventus, novità Pogba: iniziato il primo step per il rientro in campo