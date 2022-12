Il Cremlino attacca Biden | ' Gli Usa hanno deciso di combattere fino all' ultimo ucraino | colpiremo i Patriot'

Il Tempo

Lo ha affermato il portavoce del, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti. Lo riporta l'agenzia Tass. "Sì, certo, come tutti gli altri tipi di armi utilizzate dalle forze ...... l'allora presidente Lech Kaczynski parlò del piano delper un assalto geopolitico al ... cosa faranno i Paesi occidentali se la Russia ciIn Europa si è formata una comunità di Stati ... Il Cremlino attacca la Ue: "Price cap al gas inaccettabile, reagiremo" Trecentesimo giorno di guerra. Kiev teme che la Russia possa premere sul regime bielorusso per trascinarlo con sé nell'invasione dell'Ucraina ...Da Mosca però al momento smentiscono che Putin voglia far entrare in guerra la Bielorussia: sono "invenzioni assolutamente stupide" e "senza fondamento", ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, D ...