Marco Pantani | il documento inedito sulla sua morte | cambia tutto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Mattei e. Due giganti con due storie diverse e distanti ma legate da un filo rosso. Sport e politica, doping e petrolio. In un qualunque paese al mondo le due vicende non si potrebbero accomunare. In Italia invece sì, perché troppi morti sono misteri e troppi misteri nascondono morti eccellenti. Ancor oggi la vulgata ritiene che Enrico Mattei, fondatore dell'Eni, l'uomo del riscatto economico italiano attraverso il sovranismo energetico, sia morto in un "incidente aereo". Non è bastata un'inchiesta della magistratura che nel 1996 ha sancito come la sua fine sia dovuta, senza alcun dubbio, ad un "attentato dinamitardo". Quarant'anni dopo, in un'altra Italia, una vicenda diversa e uguale. Nel 2004 il campione di ciclismoviene trovato morto nella camera d'albergo di un hotel di Rimini. Secondo Wikipedia: «Le ...