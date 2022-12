Addio ad Asor Rosa | tra i massimi esperti di critica letteraria ed ex deputato Pci | aveva 89 anni

la Repubblica

AlbertoRosa, storico della letteratura e saggista, è morto a Roma dov'era nato nel 1933. Docente di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, ha studiato soprattutto i rapporti fra letteratura e ...Aveva studiato a Roma con Sapegno eRosa, laureandosi su Carlo Porta , che rappresenta per lui un'altra sua lunga fedeltà (come l'ammirazione per gli studi di Dante Isella), il nucleo da cui è ... Alberto Asor Rosa è morto: addio a uno dei più grandi esperti di letteratura italiana Addio ad Asor Rosa, aveva 89 anni. Lo storico della letteratura e saggista italiano, era nato a Roma nel 1933. Professore di di letteratura italiana alla Sapienza di Roma, deputato del PCI, ...