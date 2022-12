Vanessa Scalera sposa (con l'inganno) Massimiliano Gallo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Stasera, 20 dicembre, in prima serata su Rai1 andrà in onda una versione totalmente inedita e pensata per il piccolo schermo di un classico “all’italiana” del Natale, Filumena Marturano. Il film tv, tratto ovviamente dall’omonima commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, vede come protagonistiche tornano “per fiction” a essere marito e moglie dopo il grande successo della serie tv Imma Tataranni. Oltre alla coppia ben nota della tv tra gli altri interpreti di questa nuova versione del pièce teatrale del commediografo partenopeo De Filippo, spiccano anche Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti,Caiazzo.di nuovo ...

Vanity Fair Italia

Il film tv, tratto ovviamente dall'omonima commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, vede come protagonistie Massimiliano Gallo che tornano "per fiction" a essere marito e ...Dopo la fiction 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore',e Massimiliano Gallotornano a essere moglie e marito nella commedia 'Filumena Marturano' di Eduardo di Filippo, trasformata in un film Tv da Francesco Amato, in onda martedì 20 ... Vanessa Scalera: «Filumena Marturano insegna il perdono» La recensione di Filumena Marturano, il nuovo adattamento del classico di Eduardo De Filippo che il 20 dicembre debutta in prima serata su Raiuno per la regia di Francesco Amato.ROMA - Il film tv “Filumena Marturano”, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, per la regia di Francesco Amato con interpreti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, andrà in onda martedì 20 ...