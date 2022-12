Germania | ex segretaria 97enne di un lager condannata a due anni

Tiscali Notizie

Una donna di 97 anni che è statanel campo di concentramento nazista di Stutthof (oggi Sztutowo, in Polonia) è stata riconosciuta complice in 10.505 omicidi. Lo ha reso noto l'emittente tedesca "Zdf". La giustizia tedesca ...Il tribunale distrettuale tedesco di Itzehoe ha condannato Irmgard F., 97 anni, exdel lager nazista di Stutthof, presso Danzica, a due anni con la condizionale. "Mi dispiace per tutto quello che è successo. Mi rammarico che in quel periodo fossi proprio a Stutthof. Non ... Germania: tribunale condanna ex segretaria lager a due anni 97 anni, ex segretaria del lager nazista di Stutthof, presso Danzica, a due anni con la condizionale per complicità nell'omicidio di oltre 10.000 persone. Si tratta di uno degli ultimi processi in ...È stata condannata in Germania a due anni con la condizionale una donna di 97 anni accusata di complicità in omicidio per il suo ruolo di segretaria del ...