Inflazione Eurozona | scende al 10 | 1% a novembre Nella Ue è all’11 | 1%

Agenzia ANSA

... dato che sono quelli che hanno fatto esplodere un'a due cifre nell'area euro, per combattere la quale la Bce sta alzando i tassi di interesse, a costo di mandare l'in recessione. ...La Bce stima che i pagamenti non in contanti effettuati nell'nel 2021 siano aumentati del ... In questo caso proprio per fare fronte all'incontrollata, il presidente Maduro ha ... Inflazione di novembre in Eurozona rivista al 10,1% - Europa Monti pensa che il governo Meloni, pur di non chiedere il prestito del Mes, deciderà di non ratificare la riforma del Trattato.Il cambio euro dollaro riapre sopra 1,06 e potrebbe tentare, questa settimana, un nuovo assalto ai recenti massimi di 1,07.