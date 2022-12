La rivelazione di Papa Francesco | “Dimissioni già firmate in caso di impedimento fisico”

(Di domenica 18 dicembre 2022) All’indomani del suo 86esimo compleanno, celebrato il 17 dicembre 2022,esce allo scoperto con unainaspettata, che potrebbe portarlo a seguire le orme del suo predecessore, Benedetto XVI. Il Santo Padre, infatti, ha già firmato le sue, che diventeranno valide nelin cui dovesse avere problemi fisici che potrebbero impedirgli di andare avanti. “Ho già firmato le mie– sono le sue parole al quotidiano spagnolo ABC -. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘Indiper motivi medici o che so, ecco le mie. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”. Questa ...

La rivelazione del Papa: «Ho già firmato le dimissioni in caso di impedimento medico» Le dimissioni scritte e firmate in caso di impedimento. Le opinioni sul colonialismo. Ma anche il ribadire che ci si trova in una guerra mondiale a pezzi. La richiesta di un Natale di pace e le lament ...