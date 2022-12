Agenzia ANSA

LaNord ha sparato una coppia di missili balistici non specificati verso il MarGiappone. A dichiararlo l'esercito sudcoreano. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha citato lo Stato ...AGI - LaNord ha lanciato due missili balistici nel Mar Orientale, noto anche come MarGiappone. Lo riferiscono fonti militari dellaSud. Le forze armate di Seul hanno rilevato due ... Corea del Nord lancia missili balistici nel mar del Giappone - Ultima Ora La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici non identificati. Lo riferiscono le forze armate di Seul. Sono stati lanciati nel Mare Orientale, come specifica il comando militare della Corea del ...(Adnkronos) - La Corea del Nord ha sparato una coppia di missili balistici non specificati verso il Mar del Giappone. A dichiararlo l'esercito sudcoreano. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ...