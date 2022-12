Staffetta mista maschile 4x50 oro con record del mondo. Paltrinieri trionfa negli 800 sl - Sport - Altri Sport

Sky Sport

Straordinaria impresa dell'Italia che si è laureata campione del mondo in vasca corta nella4x50maschile con il nuovo record mondiale di 1'29"72. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano, primi della storia a scendere sotto l'1'30 ", nelle acque di ... Nuoto, staffetta 4x50 mista uomini oro ai mondiali in vasca corta Mondiali di nuovo in vasca corta: Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano superano Stati Uniti e Australia. 'Greg' ancora protagonista: nuovo primato europeo ...