Quasi introvabili 3 200 medicinali ma per l’Aifa è colpa dei giornalisti

(Di sabato 17 dicembre 2022) Secondo un incredibile podcast pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco, la carenza sarebbe imputabile all’allarmismo mediatico. Marcello Cattani (Farmindustria): «Gli altri investono, noi no. Rendere autonoma la filiera». Oltre agli antinfiammatori, gli antiepilettici e gli antibiotici in carenza ormai cronica, adesso mancano all’appello anche antipertensivi, diuretici, neurolettici, antidepressivi., nel suo ultimo report, registra3.200 farmaci carenti. Eppure, secondo l’agenzia italiana del farmaco, questo non è un problema, anzi. Ascoltando il podcast che ha prodotto e pubblicato proprio ieri, non ci si deve allarmare se mancano i farmaci, che in ogni caso mancherebbero perdeiche scrivono di carenza, dato che creano «la carenza di rimbalzo», facendo mancare «davvero» i ...