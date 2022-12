Maurizio Battista torna in teatro con il suo nuovo spettacolo “Ai miei tempi non era così”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA – Torna in teatroBattista con il suo“Ainon era”, scritto daBattista, Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli e Gianni Quinto. Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l’idea di “vecchio” e il presente con l’idea di un “” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo? E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com’era una volta, nel sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”? Tra queste e altre domande si muoveBattista, in un precisissimo slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, ...