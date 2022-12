Ballando con le stelle 2022 | ripescati | chi è stato ripescato oggi | 17 dicembre?

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 17 dicembre 2022)con le: chi è, le coppie? Quale coppia (o coppie) è stata ripescata nel corso della puntata dicon le, in onda– 17– su Rai 1? Nel corso della puntata ditutti i concorrenti eliminati si sono sfidati per esserein vista della finalissima in programma venerdì 23. A tornare in gara è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Al ripescaggio non ha preso parte Paola Barale a causa di un problema fisico: a causa di alcune costole incrinate ha difficoltà a respirare. “I medici non mi hanno dato l’ok per ballare”. Le ...