Grande Fratello Vip | Davide Donadei si prepara ad entrare | frecciatina velenosa dell’ex Chiara Rabbi

ComingSoon.it

Chi è Dana Saber ' Dana Saber è una nuova concorrente delVip! La modella italo - marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata 'con tanto di lingua' con Dayane Mello!!! ...Durante il momento acustico a metà della serata, dopo due brani eseguiti insieme alFinneas, l'artista losangelina ha regalato agli spetattori un momento diintensità chiamando a ... Grande Fratello Vip, Antonella in perizoma, Edoardo sbotta: "Basta, è finita" Riccardo Foglio è appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip e ne è subito uscito dopo 24 ore per avere bestemmiato, cosa che è motivo di squalifica immediata all’interno del programma. Ecco co ...Barbara d’Urso si è detta sconvolta dalla scelta di Grande Fratello Vip: gli autori hanno espulso Riccardo Fogli che, a detta della ...