Reddito di cittadinanza | Landini | “Tra 8 mesi stop per 660mila”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi il governo ha detto che tra ottonon ci sarà più ilper 660.000 persone senza dire che cosa succederà tra otto. Siamo di fronte a questo”. Occorre ”costruire un percorso” di politiche attive per formare coloro che sono fuori dal mercato del lavoro. Invece il Governo ”è partito all’opposto, oggi ha detto che tra 8non c’è più ile non si sa che cosa succede”. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio, intervenendo a ‘Porta a Porta’. ”Alle spalle abbiamo il fatto che si dovevano fare le politiche attive per il lavoro e non sono state fatte”, sottolinea. “Ildi cittadini non è individuale è familiare, e stiamo parlando mediamente di 500 euro”, ricorda il sindacalista. Le persone che vengono definite ...

Palermo, Giuseppe Conte in visita allo Zen tra selfie e baci: 'Non mollo suldi' Il leader del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte , ha fatto visita allo Zen , il mercato rionale di Palermo , dove è stato accolto da applausi, selfie e baci. L'ex premier ...E' bene precisare che il bonus famiglie numerose 2022 può essere richiesto anche se si percepisce già ildi. La Carta Famiglia prevista per il bonus famiglie numerose 2022 spetta ... Reddito di cittadinanza, La Russa: “Il 50% dei percettori non ha nulla da temere Si riaprono i giochi per la proroga del Superbonus. La possibilità di estendere al 31 dicembre i termini per usufruire dell’agevolazione piena, che sembrava ormai accantonata, vedrà la luce in manovra ...Alcuni i lo hanno già percepito, senza bisogno di presentare domanda all’Inps. Tra questi i pensionati, i lavoratori dipendenti, i percettori del reddito di cittadinanza. Per gli ...