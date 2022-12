Fatture false | 14 indagati e sequestro di beni per 3 milioni di euro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un decreto, emesso dal locale Tribunale su richiesta di adozione della Procura della Repubblica jonica, applicativo del“diretto” e “per equivalente” dimobili e immobili, quote sociali e disponibilità finanziarie del valore di circa 3di, in relazione a diverse ipotesi di reato di natura tributaria. Il provvedimento cautelare in argomento rappresenta l’epilogo di complesse investigazioni, dirette in ogni loro fase dalla Procura della Repubblica di Taranto, che avrebbero permesso di disvelare l’esistenza e l’operatività di un sodalizio criminale, con base operativa a Taranto e ramificazioni nelle province di Napoli, Ravenna e Brindisi, il cui fine sarebbe stato quello di ...

