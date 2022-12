Calcio | Mondiali 2022 | Adrien Rabiot a rischio per il match con il Marocco per colpa dell’aria condizionata?

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Francia è pronta all’appuntamento con la storia: i transalpini vanno a caccia del secondo titolo iridato di fila, stasera alle 20.00 sfideranno in Qatar ilnelle semifinali dei. La banda di Deschamps fino ad ora è stata perfetta o quasi, ma ora rischia di perdere due pedine fondamentali nel proprio schieramento verso l’incontro con gli africani. Indiscrezioni, infatti, parlano di una possibile indisponibilità di due titolarissimi comee Dayot Upamecano, dovuta ad un malessere causato dall’aria. Come riportato da TMW il presidente della Federfrancese, Noel Le Graet ha risposto così: “Ho avuto l’impressione che chi ha avuto l’influenza o il raffreddore, stamattina stia bene”. Foto: Lapresse

