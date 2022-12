Ucraina | Tajani a Parigi | «L’Italia è pronta a fare la sua parte Non è solo una questione militare»

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) «la suaper aiutare la popolazione. Non è soltanto una». Così il ministro degli Esteri Antonioha parlato giungendo alla Conferenza internazionale Standing with the Ukrainian Peoplecipando su delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha annunciato di aver inviato «decine e decine di tonnellate di materiale elettrico, di trasformatori, di commutatori, per permettere all’di avere una rete elettrica funzionante durante l’inverno e anche per favorire il riscaldamento della popolazione civile». Si è augurato che la guerra finisca al più presto con una soluzione, però, che sia giusta per l’indipendenza di Kiev. Sollecitato sulla ...