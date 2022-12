Pinuccia fuori da Uomini e Donne Scontro con Maria De Filippi che le risponde | «E sti ca*zi» – Video

(Di martedì 13 dicembre 2022)Della Giovanna E’ una delle protagoniste più discusse degli ultimi tempi a. Carattere forte e irruente, spontanea ma dall’indole vittimistica,Della Giovanna si è fatta conoscere così al pubblico di Canale 5. Ora però sarebbe arrivato il momento di dire addio alla trasmissione. Questo pomeriggio è infatti andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata a cui la dama, stando alle anticipazioni sulle successive registrazioni, ha preso parte e nella quale si è resa protagonista di un fortecon il cavaliere Alessandro Rausa, capace di indispettireDe. La diatriba è partita nel momento in cui, con il suo solito modo di fare che trasuda arroganza, ha inveito contro Alessandro, accusandolo di ...

