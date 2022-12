LIVE Argentina-Croazia 0-0

Dove vedere- Croazia L'incontro trae Croazia è in programma alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta esclusiva su Rai Uno, e disponibile su Rai Play ...... alle ore 20, all'Al - Bayt Stadium di Al - Kohr , andrà in scena la seconda semifinale dei Mondiali del Qatar, dopo- Croazia , che vedrà di fronte Francia e Marocco. Indice Cronaca con ...Sarà la sfida tra Argentina e Croazia a decretare la prima finalista di Qatar 2022. L'albiceleste arriva dalla vittoria ai calci di rigore contro l'Olanda e va a caccia della ...Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Finalissima Argentina-Francia Ci andrei con i piedi di piombo.