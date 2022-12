La fastidiosa ambiguità franco-tedesca sul destino dell’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nove mesi dopo l’inizio della nuova offensiva russa in Ucraina, molti cittadini della vecchia Europa hanno ancora grandi difficoltà a comprendere la portata e la natura del coinvolgimento degli Stati occidentali nella guerra non dichiarata della Russia contro l’Ucraina. Questa difficoltà di comprensione deve molto al discorso ambiguo, vago e persino contraddittorio delle autorità di alcuni vecchi Paesi europei, tra cui, in particolare, quelle dei due pesi massimi dell’Ue: Germania e Francia. Questo approccio è politicamente dannoso in quanto si accompagna a risposte tardive, inadeguate e insufficienti in termini di sostegno politico e militare all’Ucraina, indebolisce la coesione dell’Occidente e nel contempo alimenta a Mosca l’idea di riuscire prima o poi a spezzarla. È inoltre dannoso per i cittadini europei in quanto li induce a credere che questa guerra non li riguardi direttamente ...