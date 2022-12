Argentina in finale ai Mondiali di Qatar 2022 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’è la prima finalista deidi. Gli uomini guidati dal commissario tecnico Lionel Scaloni, dunque, torneranno a giocarsi l’ultimo la Coppa del Mondo nell’ultimo atto della rassegna irie, questa volta, faranno di tutto per portare a casa l’ambitissimo trofeo. Una sfida assolutamente da non perdere, non soltanto perché si tratta di unadi un Mondiale, ma perché lo spettacolo sarà assicurato. Inoltre la vincitrice potrebbe scrivere una nuova pagina della storia del calcio. La partita andrà in scena alle ore 16:00 di domenica 18 dicembre contro la vincente della gara tra Francia e Marocco e sarà trasmessa intv su Rai 1, mentre losarà affidato a RaiPlay. SportFace.

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida trae Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di ...la seconda...Al Lusail Iconic Stadium si sono affrontate la Croazia e l'. La squadra europea, una delle ... Modric e compagni, però, non sono riusciti a raggiungere lacome nel 2018, quando persero ...Argentina-Croazia: La squadra di Scaloni vince con merito e si prende il biglietto per finalissima di domenica ...La sfida valevole per l'accesso alla finale del Mondiale in Qatar si gioca anche online: il numero 10 dell'Albiceleste sfida Modric per provare ad eguagliare Maradona ...