Chiara Ferragni | svelato il mistero del cerotto | ' Ora ve ne posso parlare'

Stile e Trend Fanpage

ha svelato il mistero del cerotto sul braccio. I follower se lo chiedevano da settimane ormai e dopo giorni di silenzio, l' imprenditrice digitale ha deciso di rispondere con un video ...Drusilla Foer nel corso della giornata di ieri ha parlato die poi ha svelato com'è davvero Amadeus. Drusilla Foer torna in tv e lo fa a Domenica in, n el salotto di Mara Venie r. L'ex co - conduttrice del Festival di Sanremo è stata ospite n el ... Chiara Ferragni mostra le immagini dell'interno della nuova casa: scala a chiocciola e tanta luce Da qualche giorno, i follower di Chiara Ferragni, si chiedono come mai abbia costantemente un cerotto sul braccio. In più di una occasione, anche sotto le foto, molti fan hanno provato a chiedere a Ch ...Chiara Ferragni ha svelato il mistero del cerotto sul braccio. I follower se lo chiedevano da settimane ormai e dopo giorni di silenzio, l'imprenditrice digitale ha deciso di rispondere ...