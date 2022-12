Tobias Kastlunger decimo in Val d' Isere | ' Felicissimo | perccato per Vinatzer' - Sport - Altri Sport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Italia in chiaro scuro in Val d'Isee,spreca e non va a podio,con il ...

Italia in chiaro scuro in Val d'Isee, Vinatzer spreca e non va a podio,è decimo con il ...Per quel che riguarda gli azzurri, il migliore è statoche ha chiuso in decima posizione con un distacco di 193 dal vincitore. Diciassettesimo Tommaso Sala (+230), ventitreesimo ...Val d’Isere, 11 dicembre 2022 - Spreca Alex Vinatzer, concretizza Tobias Kastlunger. L’Italia dello slalom torna dalla Val d’Isere con nuove certezze anche se non è arrivato un piazzamento da podio. A ...Il giovane slalomista di San Vigilio di Marebbe, classe ‘99, ha recuperato 16 posizioni e segnato il secondo miglior tempo assoluto ...