Serie B LIVE | alle 12 30 Cagliari-Perugia

... diretta golB sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz... Rinaldi, Frosinini, Masetti, Nava, Capoferri, Gonzi, Suljic, Persia, Rizza, Cesarini, Morra Il pre parti t a Precedente Volley,B2 - La Pallavolo San Giorgio superata dal Galaxy VolleyLa 17^ giornata di B si apre alla Unipol Arena. Il Cagliari non vince da 7 giornate e ospita un Perugia ultimo ma in serie positiva da 4 turni. Liverani con Pavoletti di nuovo titolare accanto a Lapad ...Il progetto prende spunto dall’incredibile esperienza live all’Arena di Verona ... perché mi rendo conto che quando salgo sul palco e faccio una serie di canzoni, sento che ci sono una serie di vite ...