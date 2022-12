Abusi edilizi e inquinamento ambientale | sei denunce nel Napoletano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgerola (Na) – Sei persone sono state denunciate dai carabinieri ad Agerola nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’vismoo e dell’. Le prime tre – tra committenti, utilizzatori e operai – avevano realizzatovamente una discarica di circa mille metri quadrati con all’interno quasi tremila metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. La discarica era stata realizzata in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici perché all’interno del parco regionale dei Monti Lattari e in una zona a “rischio frana elevato”. Nella stessa area i Carabinieri hanno denunciato le altre tre persone che, invece, avevano realizzatovamente tre pareti di cemento armato lunghe circa 12 metri e ...

Lavori Pubblici

