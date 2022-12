Formazioni ufficiali Inghilterra Francia | le scelte dei due ct

(Di sabato 10 dicembre 2022): ledei ct Southgate e Deschamps per il match dei quarti di finale del Mondiale Ledi. Ecco ledi Southgate e Deschamps.(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. A disp. Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Grealish, Maddison, Mount, Phillips, Rashford, Sterling, Trippier, Wilson. All. Southgate.(4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Théo Hernandez; Thcouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. A disp. Mandanda, Areola, Camavinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo ...

