Borghese porta la sfida culinaria sui Colli Bolognesi

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 dicembre 2022) La fuga si può fare in molti modi e con molti mezzi, ma se si tratta di fuganon si può non pensare ad Alessandroe al suo programma 4 Ristoranti e all’ormai notissimo van dai vetri oscurati. Ma se si fa tappa suilo chef è pronto a cavalcare un motorino, come cantava la celebre canzone di Cremonini. Domani domenica 11 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, Chef Alessandroè pronto a irrompere nella zona alle porte del capoluogo emiliano per decretare il Miglior ristorante per una fuga sui, tra Casalecchio di Reno e la Valsamoggia, dove oltre a paesaggi naturalistici si possono trovare borghi e castelli, castagneti e vigne, calanchi e antiche vie di mercanti e pellegrini. Courtesy of Press Office Sky – 4 ...