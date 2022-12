Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)DEL 9 DICEMBREORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E POI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SULLA COMPLANARE DI TOR CERVARA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CHIUSA PER LAVORI VIA DI TRIGORIA TRA IL BIVIO PER LA VIA PONTINA E L’INCROCIO CON VIA ARENA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UNA FRANA, RESTA CHIUSA ANCHE LA PROVINCIALE VERENTANA NEI PRESSI DI MONTEFIASCONE. IL TRATTO NON PERCORRIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI VA DALLA FRAZIONE LE MOSSE A LL’INCROCIO CON STRADA MARTANA VI INVITIAMO A ...