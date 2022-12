Russia | oppositore Ilya Yashin condannato a 8 anni e mezzo di carcere

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’russoè statoa 8e 6 mesi didopo essere stato giudicato colpevole di aver diffuso notizie false sulle forze militari russe per aver parlato, lo scorso aprile, degli abusi commessi a Bucha sul suo canale Youtube. Per altri quattronon potrà usare Internet. L’accusa aveva chiesto una condanna a novedi, ex deputato dell’assemblea del distretto Krasnoselsky di Mosca, arrestato lo scorso luglio, è uno dei pochi oppositori rimasti in. Il reato di informazioni false sulle forze armate è stato introdotto nel codice penale russo, insieme a quello di discredito delle forze, poco dopo ...

